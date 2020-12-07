Başkan Kılıç: "Cadde ve sokaklarımızı estetik bir görünüme kavuşturacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Kılıç: "Cadde ve sokaklarımızı estetik bir görünüme kavuşturacağız"

07.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:45
Başkan Kılıç:

Erenler Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Başkanlığında gerçekleşti.

Erenler Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Başkanlığında gerçekleşti.

Erenler Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Başkanlığında Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Gündem dışı konuşmalar ile başlayan Meclis Toplantısı devamında Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın çalışmalar hakkında bilgi vermesi ile devam etti. Toplantıda 3 gündem maddesi karara bağlandı.

Gündem dışı konuşmaların ardından çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Fevzi Kılıç, "Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli şekilde sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında Mehmet Akif Ersoy Caddemizin ve Hacıoğlu Mahallemizin 20 sokağını kapsayan 'Birinci Bölge Alt ve Üst Yapı Yenileme Çalışması'nda alt yapı ve asfalt çalışması tamamlandı, tretuvar çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimiz kısa zamanda çalışmalarını tamamlayacak, cadde ve sokaklarımızı estetik bir görünüme kavuşturacağız" dedi.

Başkan Kılıç, "AGDAŞ ile birlikte ilçemizin kırsal mahallelerine yönelik başlattığımız doğal gaz çalışması devam ediyor. Birinci etap çalışmaları kapsamında çalışmaların tamamlandığı Çaybaşıyeniköy, Tuapsalar ve Hürriyet Mahallelerinin ardından Epçeller, Çaykışla, Sarıcalar ve Şeyhköy Mahalleleri için geçtiğimiz hafta ekipler çalışmalara başladı. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız için hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Fevzi Kılıç, "Devlet yetkililerimizin uyarıları ve günlük vaka oranlarına baktığımız zaman pandemi sürecinin ciddiyetini görüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz toplumumuz tarafından yoğun kullanılan alanlarda dezenfekte çalışmalarına devam ederken Zabıta ekiplerimizde denetimlerini sürdürüyor. Aynı zamanda Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimizde karantinada olan ailelere yönelik çalışmalarına devam ediyor" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Başkan Kılıç: 'Cadde ve sokaklarımızı estetik bir görünüme kavuşturacağız'
Başkan Kılıç: 'Cadde ve sokaklarımızı estetik bir görünüme kavuşturacağız'
Başkan Kılıç: 'Cadde ve sokaklarımızı estetik bir görünüme kavuşturacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Akçakoca'ya estetik görünüm kazandırılıyor
Son dakika gündem: Akçakoca'ya estetik görünüm kazandırılıyor
Seyir Caddesi yeni görünümüne kavuştu
Seyir Caddesi yeni görünümüne kavuştu
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Öner Erkan Gökhan Alkan İbrahim Tatlıses
Spor Sinan Gümüş Caner Erkin Gökhan Gönül Yılmaz Vural Burak Yılmaz
Tüm Haberler Adana Bursa Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Kılıç: "Cadde ve sokaklarımızı estetik bir görünüme kavuşturacağız" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 15:58:00. #1.14#
title