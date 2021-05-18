Başkan Kayalar'dan iki partiye cemevi eleştirisi
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Başkan Kayalar'dan iki partiye cemevi eleştirisi

Başkan Kayalar'dan iki partiye cemevi eleştirisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Menderes Belediyesi mayıs ayı birinci olağan toplantısında, Menderes Alevi ve Kültür Merkezine tahsis edilecek yer konusu gündeme gelirken, tahsis edilecek alanla ilgili yapılan oylama oy çokluğuyla kabul edildi.

Menderes Belediyesi mayıs ayı birinci olağan toplantısında, Menderes Alevi ve Kültür Merkezine tahsis edilecek yer konusu gündeme gelirken, tahsis edilecek alanla ilgili yapılan oylama oy çokluğuyla kabul edildi. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Herkesin belediyesi herkesin sesi olarak yürüttüğümüz hizmetlerimize sadece siyaset yapmak için engel olmaya çalışanlar hiçbir sonuç alamayacaktır" dedi.

Menderes Belediyesi mayıs ayı birinci olağan toplantısına, kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan ortak hizmet projeleri ve diğer işlemlerin yürütülebilmesi için belediye başkanına yetki veren belediye başkanlık önergesi damga vurdu.

Önerge kapsamında, Menderes Alevi ve Kültür Merkezine tahsis edilecek alanla ilgili yapılan oylama oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamaya AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri ret oyu verdi.

Başkanlık önergesiyle ilgili açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Alevi kültür derneğiyle protokol yapacağız. Şu an faaliyetlerini sürdürdüğü yerde 1 yıl boyunca kalacaklar, dernek aynı şekilde faaliyetlerine devam edecek. Biz o süre içerisinde ise belirlediğimiz bir alanın plan tadilatını yapacağız. Daha sonra bu alanın derneğe tahsisini gerçekleştireceğiz, ardından da hem bağışlarla hem de belediyemizin desteğiyle Menderes'imize yakışan bir cem evini ilçemize kazandıracağız" dedi.

"Siyaset yapmak için engel olmaya çalışanlar hiçbir sonuç alamayacaktır"

İki parti meclis üyelerinin ret oyuna anlam veremediğini kaydeden Başkan Kayalar, "2 Nisan 2018 yılında AKP'li Belediye Başkanı Bülent Soylu döneminde aynı önerge aynı haliyle meclise gelmiş ve hiçbir açıklama yapılmadan AKP'li meclis üyeleri önergeyi kabul etmişti. Şimdi ise bu önergeye ret verdiler. Menderes'te iktidarda AKP varken evet, CHP varken hayır. Böyle siyaset olmaz. Kendilerine gerekli açıklamayı yapmamıza rağmen ret oyu kullandılar. Herkesin belediyesi herkesin sesi olarak yürüttüğümüz hizmetlerimize sadece siyaset yapmak için engel olmaya çalışanlar hiçbir sonuç alamayacaktır" dedi. - İZMİR

Başkan Kayalar'dan iki partiye cemevi eleştirisi
Başkan Kayalar'dan iki partiye cemevi eleştirisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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