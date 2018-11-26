Başkan Karaosmanoğlu, Büyükakın'ı Makamında Ağırladı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 2019 yerel seçimleri için AK Parti'nin Kocaeli'deki Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ı makamında konuk etti.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy'un da eşlik ettiği nezaket ziyaretinde Başkan Karaosmanoğlu, Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.