Başkan Karahan'dan, Hasta Ziyareti

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yaşlı, hasta ve taziye ziyaretlerinde bulunan Karahan, hastanede yatarak tedavi gören hastaları da ziyaret etti.

Hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet eden Karahan, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahatsızlıkları nedeniyle gününü hastanede geçiren hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istediklerini söyledi.

Hasta ve yaşlılara yapılan ziyaretlerin önemine dikkati çeken Karahan, "Biz annemizden, babamızdan, hasta olanı, yaşlıları ziyaret etmeyi gördük. Bizi bir yapıyor, birbirimize yaklaştırıyor. Her zaman olduğu gibi hemşehrilerimizin yanındayız. Görev yapılması gerekiyorsa, en başta insan sağlığı için, insan refahı ve huzuru ön planda tutularak yapılmalıdır. İhtiyaç duyulduğunda insanımızın iyi gününde ya da kötü gününde yanında olabilmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, hasta olan kardeşlerimize Allah'tan acil şifa, yakınlarına da sabır ve kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA