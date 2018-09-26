Başkan Karaduman: "Biz Halkımızın Ayağına Gideceğiz"

Yerel seçimler öncesi çalışmalarına ve ziyaretlerine devam eden AK Parti İl Başkanı Başkan Hakan Karaduman, partililere seslenerek, "Halkımızı ayağımıza çağırmayacağız. Bizler halkımızın ayağına gideceğiz, dertlerini dinleyip çözüm üreteceğiz" dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde bir dizi programlara katıldı. Vefa ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Karaduman, AK Parti Alaçam İlçe Eylül Ayı Danışma Meclisi Toplantısı'na da katıldı. Alaçam Anneler Parkı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda partililere seslenen Başkan Karaduman, yerel seçimlerin önemine vurgu yaptı.

Sandık bazlı seçim çalışmalarına çok büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Karaduman, "İlçe başkanlarımızdan ve mahalle başkanlarımızdan en kısa sürede sandık bazlı çalışmaları tamamlamalarını istiyoruz. İnşallah sandık bazlı çalışmalarımız olumlu sonuçlanacaktır. Samsun'da bu çalışmalara başladık. Milletimizin evine gidiyoruz. Arkadaşlar halkımızı ayağımıza çağırmayacağız. Biz halkımızın ayağına gideceğiz. Evlerine misafir olacağız, dertlerini dinleyip çözüm üreteceğiz. Biz sadece seçim dönemlerinde vatandaşlarımızı ziyaret eden parti değiliz. Yıl boyunca vatandaşlarımızla olan, çalışan partiyiz. Genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımız sürekli çalışıyor. Samsun teşkilatı olarak her birimimiz ile durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Programın sonunda özverili çalışmalarından dolayı partililere plaket verdi.

AK Parti Alaçam Eylül Ayı Danışma Toplantısı'na İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Alaçam İlçe Başkanı Selahattin Alkan, Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı. - SAMSUN