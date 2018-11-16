Başkan Karaduman Aday Adayı Sayısını Açıkladı

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, saat 17.00 itibariyle büyükşehir için 2, 17 ilçe belediye başkanlığı için 103 olmak üzere toplam 105 aday adayının başvuru yaptığını açıkladı.

AK Parti'de, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için 5 Kasım 2018'de başlayan aday adaylığı başvuruları bugün saat 22.00'de sona eriyor. AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, bugün saat 17.00 itibariyle Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 17 ilçe belediye başkanlığı için aday adayı başvuru sayısını açıkladı. Şu ana kadar Büyükşehir ve 17 ilçe belediye başkanlığı için toplam 105 aday adayının başvuru yaptığını ifade eden Başkan Karaduman, "Başvurular devam ediyor. Bugün saat 17.00'ye kadar Büyükşehir için 2, 17 ilçe belediye başkanlığı için 103 olmak üzere toplam 105 aday adayı başvurusu yapıldı. Genel merkezimizin kararıyla mevcut belediye başkanlarımızın adaylık başvurularının alınmayacağını daha önce açıklamıştık. Hali hazırda görevde bulunan il ve ilçe belediye başkanlarımızın adaylığı ile ilgili takdir genel merkezimizin. Tabii liste dışından da aday olabilir. Biz genel merkezimizle sürekli olarak istişare içerisindeyiz" dedi.

Temayül Pazar günü saat 10.00'da

Şehit Ömer Halisdemir Salonunda 18 Kasım Pazar günü yapılacak e-temayül hakkında da açıklama yapan Başkan Karaduman, "Temayül, 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Yaklaşık 3 bin teşkilat mensubumuzun katılacağı e-temayülde, elektronik ortamda değerlendirme yapılacak. Teşkilat mensuplarımız tarafından mevcut ilçe belediye başkanlarımızın değerlendirmesi yapılacak. İlçe belediye başkanlarına ilişkin; 'belediye hizmetleri yönünden nasıl buluyorsunuz? Halkla ilişkiler yönünden nasıl buluyorsunuz? Teşkilat ilişkileri yönünden nasıl buluyorsunuz? Partimizin ilke ve değerleri açısından nasıl buluyorsunuz? Belediye başkanının yeniden aday gösterilmesini ister misiniz?' soruları sorulacak ve iyi, orta ve zayıf diye değerlendirme yapılacak. Ayrıca, aday adayı olan veya olmayan önerdiğiniz iki kişinin adının yazılması istenecek. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için temayülde herhangi aday önerisi ve değerlendirme yapılamayacak. Temayül sonuçları anında Cumhurbaşkanımızın önüne düşecek" ifadelerini kullandı. - SAMSUN