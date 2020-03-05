Başkan Kalaycı altyapı çalışmalarını inceledi

05.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:12

Karaman Belediyesi'nin yüzeysel olarak pek dikkat çekmeyen ama şehrin geleceği için büyük önem arz eden altyapı yatırımları devam ediyor. Karaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Atayurt, Mobilyacılar sitesi ve Tekmersan'ın ihtiyacını karşılayacak olan kanalizasyon hattı çalışması ve yağmur sularının ana kollektör hatları ile şehirden uzaklaştırılması kapsamında planlanan yağmur suyu kollektör hattı çalışmaları başlatıldı.

2. organize sanayi yolu ve Güdümen yolunda yürütülen çalışmaları Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'da yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kalaycı şehrin altyapısına büyük önem verdiklerini belirterek: "Altyapı sorunlarını gidermeye yönelik çalışmalar çerçevesinde büyük yatırımlar gerçekleştiriyoruz. 2. organize sanayi yolunda yeni çevre yolunun geçtiği noktada 500 ve 600'lük borularla kanalizasyon hattı çalışması başlattık. Atayurt, Mobilyacılar sitesi ve Tekmersan'a hitap edecek olan bu altyapı çalışması Ereğli yolundaki hatla birleşecek.

Önem verdiğimiz bir diğer çalışma da yağmur suyu deşarj hattını şehrin uzak bir noktasına taşımak. Güdümen yolunda geçekleştirilen bu çalışmayla şehrin birçok bölgesinden gelen yağmur suları daha rahat bir şekilde deşarj edilecek. Özellikle alçak kesimlerde kalan bölgelerde taşmalara neden olan sorunun, yapımına başlanan yağmur suyu kollektör hattıyla çözüm bulmasını amaçlıyoruz. Daha önce şehre yakın bir noktandan deşarj edilen mevcut yağmur suyu hattı, Ø1400 mm çapında ve 4150 metre uzunluğundaki çalışma tamamlandıktan sonra şehre çok daha uzak ve daha uygun bir yerden boşaltımı sağlanacak. Projenin tamamlanması ile hem ekili olan tarım arazilerinde oluşan zarar ortadan kalkacak, hem de Cumhuriyet Mahallesi ve Sanayi dükkânlarında yağmur suyu ile oluşan sel baskınları ile ilgili yağmur suyu deşarjında rahatlama sağlanacak" dedi.

Kaynak: Bültenler