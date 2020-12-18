Başkan Işık: "1453 Konutları ve çevresi yeni bir mahalle olacak"
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Başkan Işık: "1453 Konutları ve çevresi yeni bir mahalle olacak"

18.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:07
Başkan Işık:

Parmakören Mahallesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Alim Işık, mahalle sakinlerinin taleplerini muhtar Mehmet Dinler'den aldı.

Parmakören Mahallesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Alim Işık, mahalle sakinlerinin taleplerini muhtar Mehmet Dinler'den aldı. Başkan Işık Parmakören Mahallesi'nde ciddi hizmetlerin yapıldığını belirtti.

Doğalgaz sorununun en önemli konulardan birisi olduğunu ve mahalleye doğalgazın geldiğini söyleyen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık "Elimizden gelen tüm çabayı göstererek bu işi hızlandırdık. Bu konuda da Çinigaz şirketimize teşekkür ediyorum" dedi. Mahallemizin sıcak ve soğuk asfalt ihtiyaçları olduğunu ve bunu da acil olarak çözümlediklerini söyleyen Işık "Muhtarlık binamızın bakımı yapıldı ve mahalleye kazandırıldı. 300 metre uzunluğunda sel suyu kanalı ıslah projemiz vardı. Bu projeyi hayata geçirdik. Mahallemizin Yukarı Camisinin restorasyon işleri vardı. Restorasyon ile ilgili projeler hazırlandı çok yakında onaylanıp restorasyona başlayacağız. Sulama ve sel suyu kanallarının temizlik işleri tamamlandı. Park yapımı, tarla yollarının bakımları yapıldı ve mahallemize iki adet çeşme kazandırıldı" dedi.

2021 yılı çalışma programına dahil etmek üzere Muhtar Mehmet Dinler'in mahalle sakinleri adına taleplerini aldıklarını belirten Başkan Işık, mahallenin uygun yerlerine ağaçlandırma yapılması, sel suyu baskının önlenmesi için istinat duvarı veya kanal yapımı, mezarlık içine yol yapımı, iki farklı noktaya park, 1453 konutları ve çevresinin ayrı bir mahalle olarak değerlendirilmesinin daha doğru olacağı yönünde taleplerin kendilerine iletildiğini söyledi. - KÜTAHYA

Başkan Işık: '1453 Konutları ve çevresi yeni bir mahalle olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 12:22:51. #1.15#
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