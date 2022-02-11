Başkan İduğ; 'Haksız rekabete izin vermeyeceğiz'

yönetimlerin esnafların yaşayacağı haksız rekabetin önüne geçmesi gerektiğini hatırlatan Başkan İduğ, "Esnaf vergi, stopaj, kira, SKG öderken, hiç bir bedel ödemeden gelip Cumhuriyet Meydanı'na kurulan 41 tezgahın kaldırılmasını Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Kaymakamımız ile birlikte sağlayarak, esnafımızın yaşayacağı haksız rekabeti önledik. Biz her zaman esnaflarımızla birlikteyiz" diye konuştu.

Bornova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu'na katılan Başkan İduğ, Türkiye'de esnafın cebine daha fazla para girmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini de belirtti. İduğ, "Biz daha fazla insanın esnaflarımızdan alışveriş yapacağı çalışmaları hayata geçirmeliyiz. Öncelikle onların bulunduğu yerdeki yatırımları sağlamalıyız. Tarihi Büyük Çarşı'da bu çalışmalara başladık" dedi.

Esnaflardan Başkan İduğ'a teşekkür

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, esnaf odalarının başkanları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve esnafların da katıldığı toplantı da Divan Kurulu Başkanı Mustafa Ak, Başkan İduğ'a Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda yasal izin olmadan açılan tezgahları kaldırdığı için tüm esnaflar adına teşekkür etti.

Pandemide destek

Toplantıya katılan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu'da seçimin tüm esnaflar için hayırlı olmasını dileyerek, özellikle pandemi döneminde esnafların yaşadığı zorluklara değindi. Zor günlerde kendilerine destek veren tüm kurumlara teşekkür eden Mutlu, "Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer olmak üzere tüm yerel yönetimler bize destek verdi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, pandemi başlar başlamaz beni arayarak, esnafımız için neler yapabileceğini sordu. Bizde Bornova'da ki tüm esnaf odalarımızla görüşerek çalışmalar yaptık. Kendisine tüm esnaf ve sanatkar arkadaşlarımız adına teşekkür ederim" diye konuştu.

Akkaya güven tazeledi

Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan ve mevcut Başkan Mustafa Akkaya ile Mehmet Erkoç'un aday olduğu Bornova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu'nda, Akkaya güven tazeleyerektekrar başkan seçildi.

Bültenler - Güncel