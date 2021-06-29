Başkan Hüseyin Doğan: "Ahlat ilçesini her vatandaşımız görmeli"
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Başkan Hüseyin Doğan: "Ahlat ilçesini her vatandaşımız görmeli"

Başkan Hüseyin Doğan: 'Ahlat ilçesini her vatandaşımız görmeli'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kütahya'nın Emet İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Bitlis ili Ahlat İlçe Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ı ziyaret etti.

Kütahya'nın Emet İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Bitlis ili Ahlat İlçe Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ı ziyaret etti.

Başkan Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Atalarımızın Anadolu'yu yurt edindiği ilk topraklar olan Bitlis ili Ahlat ilçesi Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ı, AK Parti İlçe Başkanımız Süleyman Ciner ile birlikte ziyaret ettik. Sayın başkanımızla Selçuklu Mezarlığı'nı gezme imkanı bulduk. Başkanımız, bilgilendirici sohbeti ile bizleri tarihin derinliklerine götürdü. Tüm vatandaşlarımızın ziyaret etmesi gereken yer Ahlat'tır. Başkanımıza ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyorum. kendilerini güzel ilçemiz Emet'e davet ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Hüseyin Doğan: 'Ahlat ilçesini her vatandaşımız görmeli'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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