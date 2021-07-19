Başkan Hürriyet, vatandaşlara Yasin-i Şerif hediye etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilçe mezarlığında yakınlarını mezarları başında ziyaret eden vatandaşlara Yasin-i Şerif ve çiçek hediye etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilçe mezarlığında yakınlarını mezarları başında ziyaret eden vatandaşlara Yasin-i Şerif ve çiçek hediye etti.

Kabaoğlu Kent Mezarlığı'nda yakınlarını mezarı başında ziyaret eden vatandaşlarla bayramlaşan ve Yasin-i Şerif ile çiçek hediye eden Başkan Hürriyet'e Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, koordinatörler Yaşar Kardaş ve Ozan Aksu, meclis üyeleri Çetin Sarıca ve Devrim Bal, Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ve Park ve Bahçeler Müdürü Ümit Uçar eşlik etti. Belediye ekibi, yakınlarının mezarları başına giderek dua eden vatandaşlara Yasin-i Şerif, çiçek, lokum ve su dağıttı. Vatandaşlar, İzmit Belediyesinin verdiği hizmetten dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, Başkan Hürriyet'e teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı