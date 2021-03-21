Başkan Hürriyet, şampiyon kardeşleri ağırladı
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Başkan Hürriyet, şampiyon kardeşleri ağırladı

21.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 21.03.2021 09:40
Başkan Hürriyet, şampiyon kardeşleri ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı ile olimpiyat ve dünya şampiyonlukları yaşayan Derinceli kardeşler Emre ve Yunus Şahin'i makamında ağırladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı ile olimpiyat ve dünya şampiyonlukları yaşayan Derinceli kardeşler Emre ve Yunus Şahin'i makamında ağırladı.

Hürriyet, 2016 yılında İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda milli takımı ile birlikte şampiyon olan Emre Şahin ve 2017 yılında Samsun'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan kadrodaki Yunus Şahin'i makamında ağırladı. İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ve Futbol Antrenörü Hüseyin Uzun'un da hazır bulunduğu ziyarette Emre ve Yunus kardeşler, arkasında 'Fatma Kaplan Hürriyet' yazılı 41 numaralı Milli Takım formasını Başkan Hürriyet'e hediye etti. Hürriyet, elde ettikleri şampiyonluklarla herkesi gururlandıran Emre ve Yunus kardeşleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KOCAELİ

Başkan Hürriyet, şampiyon kardeşleri ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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