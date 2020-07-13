Başkan Hızlı Selendi'de partililer ve esnafla buluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Hızlı Selendi'de partililer ve esnafla buluştu

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Selendi ilçesini ziyaret ederek önce partililerle bir araya geldi daha sonra esnafla buluştu.

Başkan Hızlı Selendi'de partililer ve esnafla buluştu
13.07.2020 20:06 | Son Güncelleme: 13.07.2020 20:09

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Selendi ilçesini ziyaret ederek önce partililerle bir araya geldi daha sonra esnafla buluştu.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Selendi İlçe Başkanlığı'nın yönetim kurulu toplantısına katıldı. İlçe binasında düzenlenen toplantıda İlçe Başkanı Şeref Kaçar ve yönetimiyle bir araya gelen Başkan Hızlı, partisinin Selendi'deki faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Toplantıda Hızlı, Selendi'ye yapılması planlanan ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Yönetim kurulu toplantısının ardından partililerle bir süre sohbet eden Hızlı, daha sonra esnaf ziyareti yaptı. Esnafların sorunlarını yerinde dinleyen Hızlı, notlar alarak gereğinin yapılacağı bilgisini verdi. Başkan Hızlı, Selendi programını tamamlayarak ilçeden ayrıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu 3. Sayfa
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek Güncel
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü 3. Sayfa
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti Güncel
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı Magazin
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi Dünya
Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun 'pandemiyi bastırmak' olduğunu söyledi
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
Denizli'de ilk 11'ler belli oldu! Trabzonspor'da yıldız futbolcu haftalar sonra 11'de
Denizli'de ilk 11'ler belli oldu! Trabzonspor'da yıldız futbolcu haftalar sonra 11'de
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Özgür Özel Murat Kurum Fatih Sultan Hüseyin Filiz
Magazin Reynmen Cem Davran Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez Sofiane Feghouli
Daha Fazla Çocuk Düğün Ayasofya Sivasspor
Şu an buradasınız: Başkan Hızlı Selendi'de partililer ve esnafla buluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 20:10:42. #1.15#
title