Başkan Günel; "Kuşadası'nın sporla anılması hepimizi memnun ediyor"

20.10.2019 15:32

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nda gerçekleştirilen RunAydın koşusu öncsi yaptığı konuşmada Kuşadası'nın sporla anılmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.



Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun desteğiyle gerçekleştirilen RunAydın koşusu Kuşadası'nda başladı.



10 kilometrelik ve 5 kilometrelik yarışların startını Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz verdi. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'ndan başlayıp Kadınlar Denizi boyunca ilerleyen yarışlar yine İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda son buldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu ve Belediye Meclis Üyeleri de koşuya katılanlar arasındaydı.



Başkan Ömer Günel, ödül töreni öncesi yaptığı konuşmasında "Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Atletizm Federasyonu'nun destekleriyle bu yıl Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen RunAydın Koşusu'na katıldığınız için sizlere ve destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyorum. Kuşadası'nın en güzel mevsimi, en keyifli zamanları bunlar. Kuşadası'nın adının sporla anılmasından hepimizin çok memnun olduğuna eminim. Her yıl genişleyerek büyüyecek olan RunAydın'ımıza hepinizi önümüzdeki senelerde de bekliyorum" dedi. 5 kilometre koşusunu 44. olarak tamamladığını belirten Günel, "Ev sahibi olduğumuz için ayıp olmasın diye 1. gelmedim" dedi.



5 kilometrede yarışan sporcular ödüllerini Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in elinden alırken 10 kilometrede yarışan sporcular ödüllerini Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz'dan aldı. Erkekler genel kategorisinde 5 kilometrede birinci Ali Şimşek, ikinci Kuşadası Belediyespor sporcusu Selman Deniz üçüncü ise Ayhan Çalışkan oldu. Kadınlar genel kategorisinde 5 kilometrede yarışan Büşra Öztürk birinci olurken, Gülbahar Çetin ikinci, Pelin Pelis ise üçüncü oldu.



10 kilometre erkekler genel kategorisinde Bedri Şimşek birinci, Ferdi Orak ikinci, Ahmet Bayram ise üçüncü oldu. Kadınlar 10 kilometrede ise Rahime Tekin birinci olurken, Tülin Okyay ikinci, Şükran Bayar ise üçüncü oldu. Sıralamaya giren sporculara Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye paketleri verildi.



Yarışın en dikkat çeken ismi ise 1320 numaralı formasıyla 79 yaşındaki Ali Işıkbol oldu. Yarışmak için Adana'dan geldiğini söyleyen Işıkbol, 10 kilometrelik yarışı tamamlayan en yaşlı sporcu olarak kayıtlara geçti. - AYDIN

Kaynak: İHA