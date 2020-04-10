Başkan Günel, hizmet ve yatırımları yerinde inceliyor
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Türkmen Mahallesi, Kuşadası, Aydın, Güncel

Başkan Günel, hizmet ve yatırımları yerinde inceliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde ilçenin merkezi olan Türkmen Mahallesi'nde başlatılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

10.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:24
Başkan Günel, hizmet ve yatırımları yerinde inceliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde ilçenin merkezi olan Türkmen Mahallesi'nde başlatılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mahalleyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri uzun yıllardır alt yapı ve üst yapı hizmeti görmeyen Türkmen Mahallesi'nde başlattıkları çalışmalara 7/24 esaslı mesai ile devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Türkmen Mahallesi 50. Yıl Caddesi'ne yakın sokakların alt yapı sorunları giderilerek yollara parke taşı ve bordür döşendi. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Gülistan, Varlık, Mert Sevgi, İnce, Tavaslı, Umut, Özer Türk Çalıkuşu 1, Huzur ve Bahçearası Sokaklarda parke taşı döşeme çalışması tamamlandı. Bölgede bulunan Sevinç Sokak ile Bahçearası Sokağın Candan Tarhan Bulvarı bağlantı sokaklarına sıcak asfalt döküldü. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Türkmen Mahallesi'nde yürütülen su ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarında ise sona gelindi. Mahallenin Gençlik Caddesi'ne yakın sokaklarında gerçekleştirilen su hattı, kanalizasyon, doğalgaz, telefon, internet ve elektrik alt yapı işlerinin ardından Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol yapım çalışması yürütülecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkmen Mahallesi'nin 50. Yıl Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan bölgesinde devam eden alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların iki ay içerisinde tamamlanacağını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte uzun yıllardır hizmetten mahrum kalmış Türkmen Mahallesi'nde alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Yaklaşık 4 aydır ekiplerimiz gece, gündüz, hafta içi, hafta sonu demeden çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalarımıza su ve kanalizasyon hattı, elektrik, telefon, internet gibi alt yapı hizmetlerinin yanı sıra doğal gaz hattı döşeme işlemini de eklemiştik. İki ay içerisinde bölgede tüm alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanacak. Bu süreçte bizden hiçbir desteği esirgemeyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu ve Büyükşehir bürokratlarına çok teşekkür ederim. Bu güç birliğiyle kentimize daha çok güzellik katacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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