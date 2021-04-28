Başkan Güllü: "Minibüsçü esnafı olarak yolcu sayısının yarı yarıya düşmesi ile zor durumdayız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Güllü: "Minibüsçü esnafı olarak yolcu sayısının yarı yarıya düşmesi ile zor durumdayız"

Başkan Güllü: 'Minibüsçü esnafı olarak yolcu sayısının yarı yarıya düşmesi ile zor durumdayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Develi Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Mehmet Demirci; Türkiye genelinde uygulanacak olan tam kapanmada esnafların yanında etkilenecek bir başka kesimin şehir içi ve şehir dışı yolcu taşımacılığı yapan şoförler olacağını söyledi.

Develi Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Mehmet Demirci; Türkiye genelinde uygulanacak olan tam kapanmada esnafların yanında etkilenecek bir başka kesimin şehir içi ve şehir dışı yolcu taşımacılığı yapan şoförler olacağını söyledi.

Develi Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Mehmet Demirci; tam kapanma esnasında yolcu sayısının büyük bir düşüşte olacağını ve yüzde 50 kapasite alacaklarından dolayı büyük sıkıntı içinde olan küçük esnaf için sonra da kendileri için destek beklediklerini belirtti. Demirci; "Tam kapanma konusunda hükümetin yapacağı bir şey yok, bu olacaktı zaten. Vaka artışlarından dolayı yapılması gerekiyordu. Özellikle lokantacılar, kahvehaneciler çok büyük sıkıntıda. Tabi ki bizim sektörümüz diğer sektörlere göre daha çok çalışmaya devam ediyor ama yarı yarıya düştü. Bundan sonra fabrikalar da kapanacağı için bizim sektörde yavaşlayacaktır, 21 gün istirahat edeceğiz. Esnafları milletimizin ve devletimizin ayağa kaldırması gerekiyor" dedi.

Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Mustafa Güllü ise; "Şuan da minibüsçü esnafı olarak yolcu sayısının yarı yarıya düşmesi ile zor durumdayız. Tabi ki bu hastalıktan kurtulmak için gerekli olan bir şeydi ama bu süreçte devletimizden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Şehir içi dolmuş şoförü Hasan Yıldırım ise; "Tam kapanma gerekli olan bir şey bu hastalığın son bulması için. Ama biz şehir içi dolmuşçuları bu kapanmadan etkilenenlerdeniz. Küçük esnaflar gibi çoğu kesim yine bu kısıtlamalardan etkileniyor ama yapacak bir şey yok. şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Başkan Güllü: 'Minibüsçü esnafı olarak yolcu sayısının yarı yarıya düşmesi ile zor durumdayız'
Başkan Güllü: 'Minibüsçü esnafı olarak yolcu sayısının yarı yarıya düşmesi ile zor durumdayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir
Yunan'ı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı
Yunan'ı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı
Bu da 'korona' havuzu
Bu da 'korona' havuzu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Derya Yanık Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Diego Mesut Özil Mete Kalkavan Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Güllü: "Minibüsçü esnafı olarak yolcu sayısının yarı yarıya düşmesi ile zor durumdayız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 16:59:36. #1.15#

title