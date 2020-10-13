Belediye Başkanı, Hatay'daki maden sahası iddialarına iki yıl önceki yangınla cevap verdi

Hatay'da çıkan orman yanından sonra, yangında zarar gören arazilerin maden sahasına dönüştürüleceği şeklindeki iddialar gündeme gelmişti. Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, bu iddiaları yalanladı ve "İki yıl önce Soğukoluk yangınından sonra bölge ne imara açıldı ne de maden arama ile ilgili şirketlere izin verildi" dedi.

Hatay'da cuma günü başlayan ve 2 günde kontrol altına alınabilen yangının ardından, yanan bölgelerin maden sahasına çevrileceği iddiaları gündeme gelmişti. Hatay Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, yangında 14 konutun tamamen yandığı Petekevler bölgesinde yapılan temizlik ve enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde takip etti.

"KORUMAK VE KOLLAMAK İÇİN BU DEDİKODULAR YAPILIYOR"

Belen ve Arsuz bölgelerinde yanan arazilerin maden arama sahasına çevrileceği iddialarına cevap veren Başkan Gül, "Yangını çıkartanları korumak kollamak ve başka yeri adres göstermek için bu dedikodular yapılıyor. Hatay'da böyle bir durum yok yangının nasıl çıktığı emniyet güçlerimiz tarafından araştırılıyor. Bilgiler, bulgular bütün öngörümüz kundaklama ve terör eylemi olduğu yönündedir" ifadelerini kullandı.

"BÖLGE YENİDEN YEŞİLLENDİRİLECEKTİR"

Her yangından sonra bu dedikodunun adres şaşırtmak için çıkartıldığını belirten Gül, "Biz buraları tamamen yeşillendireceğiz. Her yangından sonra adres şaşırtmak için bunu kullanıyorlar örneğin iki yıl önce Soğukoluk yangınından sonra bölge ne imara açıldı ne de maden arama ile ilgili şirketlere izin verildi. Bölge yeniden orman vasfına uygun halde yeşillendirilecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı