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Başkan Gökhan Eğitime Destek Ziyaretlerine Devam Ediyor

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Başkan Gökhan Eğitime Destek Ziyaretlerine Devam Ediyor

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, her yıl olduğu gibi bu yılda eğitime destek amacı ile gerçekleştirdiği okul ziyaretlerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, her yıl olduğu gibi bu yılda eğitime destek amacı ile gerçekleştirdiği okul ziyaretlerine devam ediyor.

Okulların fiziki ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek giderilmesi amacı ile uzun yıllardan bu yana okul ziyaretlerini sürdüren Başkan Gökhan, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ziyaretini Vahit Tunalı Anadolu Lisesi'ne gerçekleştirdi. Ziyarette okul yönetimi ve öğretmenler ile bir araya gelen Başkan Gökhan, okulun fiziki ihtiyaçlarına yönelik talepleri dinleyerek not aldı. Çocukların ve gençlerin iyi koşullarda eğitim görebilmesi amacı ile ziyaretlerini sürdüğünü ifade eden Başkan Gökhan, Çanakkale Belediyesinin okullara verdiği desteklerin devam edeceğini ifade etti.

Öğretmenler odasında gerçekleştirilen sohbetin ardından okul yönetimi eşliğinde binayı gezerek ihtiyaçları yerinde gören Başkan Gökhan, gezi sırasında öğrenciler ile bir araya gelerek sohbet etme fırsatı buldu.

20. 09. 2021 17: 17

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Haber: Başkan Gökhan Eğitime Destek Ziyaretlerine Devam Ediyor - Haberler
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