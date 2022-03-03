Başkan Fevzi Karakaş güven tazeledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Fevzi Karakaş güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Fevzi Karakaş güven tazeledi

Manyas Süt Üreticileri Birliği Genel Kurulu yapıldı.

BALIKESİR (İHA) - Manyas Süt Üreticileri Birliği Genel Kurulu yapıldı. Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanlık görevine mevcut başkan Fevzi Karakaş güven tazeleyerek tekrar seçildi.

Belediye Düğün Salonu'nda yapılan genel kurulda divan başkanlığını Türkiye Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir Süt Üreticileri Birlik Başkanı Cihat Şimşek yaptı. Manyas Süt Üreticileri Birliği'nin faaliyet, hesap raporları okunup ibra edilmesinin ardından seçimlere geçildi. Tek liste halinde girilen seçimleri Fevzi Karakaş ve ekibi kazandı. Fevzi Karakaş'ın Yönetim Kurulu İbrahim Cicibaş, İrfan Kurt, Raşit Güler, Özkan Karakış, Denetim Kurulu ise Mehmet Sonuk, Halil Yağcı ve Faik Buz'dan oluştu. Seçim sonrası teşekkür konuşması yapmak üzere kürsüye gelen Birlik Başkanı Fevzi Karakaş "Güçlü birlik güçlü üretici sloganıyla yapmış olduğumuz genel kurulumuzda bizlere tekrar bu görevi tevdi eden üreticilerimize teşekkür ederiz. Amacımız süt üreticisinin emeğinin karşılığını almasını sağlamaktır. Güveninize layık olmak için gayretlerimiz devam edecektir." dedi. Kongreye Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, Şoförler Odası Başkanı Aslan Pilaz, birlik üyesi Tarımsal Kalkınma Kooperatif yönetimleri ile üreticiler katıldılar. - BALIKESİR

Başkan Fevzi Karakaş güven tazeledi

Başkan Fevzi Karakaş güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Süt Üreticileri Birliği, Balıkesir, Türkiye, Düğün, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title