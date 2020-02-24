Başkan Fatih Gürbüz için anlamlı doğum günü kutlaması
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Başkan Fatih Gürbüz için anlamlı doğum günü kutlaması

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün doğum günü, anlamlı bir bağışla kutlandı.

24.02.2020 16:01 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:02
Başkan Fatih Gürbüz için anlamlı doğum günü kutlaması

Yakın çevresi ve çalışma arkadaşları, Belediye Başkanı adına LÖSEV-Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağış yaptı.

LÖSEV Yaşam Sertifikasını alan Başkan Fatih Gürbüz, kendisini çok duygulandıran ve mutlu eden kutlama için arkadaşlarına teşekkür etti.

Başkan Gürbüz; ''Bu mutlu günümde LÖSEV'e bağış yaparak doğum günümü kutlayan, beni çok mutlu eden arkadaşlarım, sizlere çok teşekkür ederim. Umarım bir çocuğun mutluluğuna vesile oluruz. Gerçekten de; bir çocuğun gülümsemesinden daha güzel armağan olamaz''dedi.

Kaynak: Bültenler
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