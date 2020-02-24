Başkan Fatih Gürbüz için anlamlı doğum günü kutlaması

24.02.2020 16:01 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:02

Yakın çevresi ve çalışma arkadaşları, Belediye Başkanı Fatih Gürbüz adına LÖSEV-Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağış yaptı.

LÖSEV Yaşam Sertifikasını alan Başkan Fatih Gürbüz, kendisini çok duygulandıran ve mutlu eden kutlama için arkadaşlarına teşekkür etti.

Başkan Gürbüz; ''Bu mutlu günümde LÖSEV'e bağış yaparak doğum günümü kutlayan, beni çok mutlu eden arkadaşlarım, sizlere çok teşekkür ederim. Umarım bir çocuğun mutluluğuna vesile oluruz. Gerçekten de; bir çocuğun gülümsemesinden daha güzel armağan olamaz''dedi.

Kaynak: Bültenler