Başkan Eryılmaz'dan örnek davranış
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Başkan Eryılmaz'dan örnek davranış

Kızılay ve Samandağ Belediyesi'nin işbirliğiyle "Kan ve Kök Hücre Bağışı" Kampanyası başlatıldı.

24.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:26
Başkan Eryılmaz'dan örnek davranış

Alanında başlatılan "Kan ve Kök Hücre Bağışı" Kampanyasına Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Demir ve belediye personelleri kan bağışında bulunarak destek verdi.

Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada 5 ay önce ilik yetmezliği teşhisi konulan 4 yaşındaki Ömür Tuncer'in sağlığına kavuşması için Samandağlı vatandaşlar "Kan ve Kök Hücre" bağışı yapmaya davet edildi.

Samandağ merkezde bulunan Abdullah Cömert Alanında başlatılan kampanya bugün, gün boyu sürecek.

Kaynak: Bültenler
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