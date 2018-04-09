Başkan Ertürk Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Türkiye Yerel Gazeteciler Derneği (TYGD) üyeleri ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, TYGD üyesi gazetecileri ağırlayan Ertürk, ilçede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Siyasete başlamadan önce Kahramankazan'da yerel gazetecilik yaptığını anımsatan Ertürk, şu ifadelerde bulundu:

"Sizlerle bir zamanlar aynı görevi yapmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Sizlerle bir araya gelmek benim için ayrı bir onur ve gurur kaynağı. Siz değerli basın mensuplarına saygım sonsuz. Sizler çok önemli ve kutsal bir görev üstleniyorsunuz. Bölgenizdeki insanların gözü, kulağısınız. Onların sesisiniz. Çalışmanızda başarılar diliyorum."

TYGD Başkanı Kenan Akçahanoğlu da derneklerinin 5 yıl önce kurulduğunu belirterek, şu anda 40'a yakın ilde örgütlü olduklarını söyledi. Akçahanoğlu, Türkiye genelinde kapsamlı bir gazetecilik örgütü kurmak istediklerini kaydetti.

Ertürk, misafirlerine kavunuyla meşhur olan ilçede yapılan kavun lokumu, kavun kolonyası ve kavun kahvesi hediye etti.