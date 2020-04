Başkan Erol'dan koronavirüs hastalarına moral Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) nedeniyle Sandıklı Devlet Hastanesi'nde yatan hastalara moral vermek için hediye paketi ve mektup göndererek "yanınızdayız" mesajı verdi.

Paketler dezenfekte edildikten sonra sağlık personeli tarafından dağıtıldı.

Hastalara dağıtılan mektuplarda Başkan Erol, "Ülkemiz ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs vakaları ilçemizde de görülmeye başlamıştır. Bu zorlu tedavi sürecinde her zaman Kızılören halkı olarak yanınızdayız. Dualarımız sizinledir. Bu zor günlerden geçecek, hepinizin hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu olacağınız günler çok yakın, emin olun. Sandıklı Devlet Hastanesi tüm personelleri elinden geleni yapıyor. Allah hiçbir kuluna kaldıramayacağı dert vermez. Umutsuz durum yoktur. Umutsuz insan vardır. Ümidinizi asla kaybetmeyin. Her gecenin sabahı, her kışın baharı olduğu gibi bu kötü günler bize birer imtihandır. Bu günler de geçecek. Sabır, şükür ve dua ile." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA