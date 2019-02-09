Başkan Eroğlu, "Ak Kadrolar Güzel İşlere İmza Atacak"

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Ak kadrolar Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde ülkemiz de şehrimiz de daha çok daha güzel işlere imza atacak" dedi.

Ak Parti Merkez İlçe Başkanlığınca Meclis Üyeleri ve aday adayları ile birlik, beraberlik buluşma yemeği düzenlendi. Tüm teşkilat ana kademe yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşmacılar, birlikte dava şuuru ile hareket etmenin önemine değindi. AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, 61 tane Belediye Meclis Üyesi, 17 tane de İl Genel Meclisi Aday Adayı olduğunu ifade ederek, "61 Belediye Meclis üyesi aday adaylarımız içerinde 15 genç kardeşimiz, 13 hanımefendi aday adayımız var. Bu da yaklaşık yüzde 50'ye tekabül ediyor. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Adaylarımız belirlendi. Önümüzdeki bir hafta, on günlük süreç içerisinde de aday olacak yol arkadaşlarımızla yolumuza yürüyeceğiz" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, resmi anlamda seçim çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, "Bugün yerel yönetimde göreve talip olmaya çalışanlara vizyon ve hizmet noktasında Ak Partimizle ve Ak Parti adaylarımızla yarışamayacak derecede olduğunu görüyoruz. Yaparsa Ak Parti yapar. Yaparsa Ak Kadrolar yapar, Yaparsa evvel Allah hep birlikte bizler yaparız. Bu hafta çalışmalarımızı resmi anlamda başlattık. Vatandaşımız sağduyulu. Araziyi gezdiğimizde milletin gözündeki ışığı görüyoruz. Son birkaç aydır ülkemizde ekonomik noktada başlayan bir takım dalgalanmaların nereden, hangi amaçlarla, kimler tarafından yapıldığını da milletimiz çok iyi görüyor. Allah'ın izniyle önümüzdeki süreçte ülkemiz daha da büyüyecek ve gelişecek. Bugünleri çok daha güzel bir şekilde atlatacağız. ve yine Ak kadrolar Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde ülkemiz de şehrimiz de daha çok daha güzel işlere imza atacak" dedi.

AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat ise birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Bizim gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği için Ak Partiye ihtiyacımız var. Eğer yarın Ak Parti yoksa, Cumhurbaşkanımız yoksa 2023'e varmadan Hükümet Sistemi tekrar tartışılmaya açılır. Meşru muydu değil miydi noktasına getirirlerse de biz o şer odaklarına müsaade edersek yazık olur. İstiyoruz ki çocuklarımız yarın bu topraklarda özgür, istedikleri inançları arzu ettikleri gibi yaşayabilsin bu bayrağın altında birilerinin gölgesi altında kalmasın. Bunun için sizden ricam, bu birlik ve beraberliği. sonuç her ne olursa olsun bozmayalım" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA