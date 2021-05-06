Başkan Erdoğan'dan ebelere sürpriz ziyaret
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Başkan Erdoğan'dan ebelere sürpriz ziyaret

Başkan Erdoğan'dan ebelere sürpriz ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü dolayısıyla Biga Devlet Hastanesi ile özel bir hastanede görev yapan ebeleri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Yapılan ziyaretle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan, "Biga Devlet Hastanemizde ve diğer hastanelerde görev yapan ebelerimize sürpriz yaparak, ziyaret ettik. Ellerinde hayat bulduğumuz kıymetli ebelerimizin Dünya Ebeler Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Başkan Erdoğan'dan ebelere sürpriz ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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