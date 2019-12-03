Başkan Erçetin Altay'ın 3 Aralık Engelliler Günü mesajı

03.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:34

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Altay yayımladığı mesajında, "Toplumun ayrılmaz bir parçasını oluşturan, günlük yaşamda karşılaştıkları güçlükleri yakından izlediğimiz engelli vatandaşlarımıza ilişkin konular, her kesimin yakın ilgisini gerektirmektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda çağımızın getirdiği gelişmelerle birlikte engelli vatandaşlarımızın pek çok alanda çalışma ve üretime katılma imkanı sağlamak çok büyük önem taşımaktadır" dedi.



Altay, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Arpaçay Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin bu fırsatlardan istifade etmelerine imkan sağlayarak, onların başkalarına muhtaç olmadan toplumsal hayata katılmaları için gayret etmek bizim görevimizdir. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına karşı göstereceğimiz ilgi ve üreteceğimiz çözümler, insanımıza ve toplumumuza duyduğumuz saygının en önemli göstergelerinden birini oluşturmaktadır." - KARS

Kaynak: İHA