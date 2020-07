Başkan Ensari, yaşlı çifti makamında ağırladı Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Gülyolu Mahallesi'nde ikamet eden ve yalnız yaşayan yaşlı çifti makamında ağırlayarak sohbet etti.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Gülyolu Mahallesi'nde ikamet eden ve yalnız yaşayan yaşlı çifti makamında ağırlayarak sohbet etti.

Gülyolu Mahallesi'nde ikamet eden Bedile (78) ve Adil Bozkurt (80) çifti, makamında ziyaret ettikleri Belediye Başkanı Şefik Ensari'yle bir süre sohbet ederek, yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Bir haftadır elektriklerinin kesildiğini ve ödeyecek durumda olmadıklarını ifade eden yaşlı çiftin durumuna kayıtsız kalmayan Belediye Başkanı Şefik Ensari, elektrik kesintisi sorununu hallederek, eve yeniden enerji verilmesini sağladı.

Yaşlı çiftin gıda ihtiyaçlarını da karşılayan Başkan Ensari, makam aracı ile onları evlerine bıraktırdı. Her ay düzenli olarak gerekli ihtiyaçlarının karşılanacağını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Yaşlılarımız her zaman bizler için en büyük değerdir. Kırsal mahallede ikamet eden ve yalnız yaşayan yaşlı çiftimiz bizi ziyaret ettiler ve durumlarını anlattılar. Bir haftadır elektrik faturalarını ödeyemedikleri ve karanlıkta kaldıklarını belirttiler. Bu duruma kayıtsız kalamazdım. Yaşlılarımız bizler için büyük değerler. Bu yaşlı çiftimizin elektrik kesintisi sorununu gidererek enerjiye kavuşmalarının sevincini birlikte yaşadık. Bundan sonraki tüm elektrik harcamalarını kendi imkanlarımızla karşılayacağımızın sözünü verdik. Yaşlı çiftimizin hayır duasını almak bizler için çok değerlidir. Yaşlı çiftimizin kuru gıda ihtiyaçlarını karşılayarak kendi makam aracımla ikamet ettikleri Gülyolu Mahallesi'ndeki evlerine bırakmalarını sağladık. Yaptığımız her hizmeti Allah için yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Yaşlı çift ise karanlık ortamdan kurtuldukları için Başkan Ensari'ye teşekkür ederek duada bulundular. - VAN

Kaynak: İHA