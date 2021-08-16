Başkan Ensari'nin acı günü

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin amcası ve Şığki aşiretinin büyüğü Sıddık Aladağ'ın eşi Gülcemal Aladağ hayatını kaybetti.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin amcası ve Şığki aşiretinin büyüğü Sıddık Aladağ'ın eşi Gülcemal Aladağ hayatını kaybetti.

Yakalandığı korona virüs nedeniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınan Şığki aşiretinin büyüğü Sıddık Aladağ'ın eşi Gülcemal Aladağ (72), hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede yatan Aladağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece hayata gözlerini yumdu. 10 çocuk annesi olan Aladağ'ın cenazesi, ilçenin Kılavuz Mahallesi'nde öğle namazına müteakip toprağa verilirken, taziyelerin de aynı mahallede kabul edildiği belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı