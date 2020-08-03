Başkan Emre'den su kesintisi açıklaması
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Başkan Emre'den su kesintisi açıklaması

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, ilçede devam eden kısmi su kesintisinin sona erdiğini ifade ederek, "Elimizde olmayan sebeplerden dolayı su alamayan vatandaşlarımızdan özür diler, anlayışları için teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Emre'den su kesintisi açıklaması
03.08.2020 09:51 | Son Güncelleme: 03.08.2020 09:55

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, ilçede devam eden kısmi su kesintisinin sona erdiğini ifade ederek, "Elimizde olmayan sebeplerden dolayı su alamayan vatandaşlarımızdan özür diler, anlayışları için teşekkür ederiz" dedi.

Yaşanan su kesintileriyle ilgili açıklamada bulunan Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, "Besni'nin su sorunu kökten çözeceğimizi seçimden önce beyan etmiştik. Göreve gelir gelmez ilk işimiz Erkenek İçme Suyu Projesini hayata geçirmek oldu. Pandemi süreci ile birlikte durgunluğun yaşandığı bu son dönemde krize rağmen 150-200 milyonluk projeyi Besnimize kazandırmış olduk. İnşallah herhangi bir aksilik olmadığı takdirde önümüzdeki yıl projeyi tamamlamayı planlıyoruz. Biz belediye olarak geçici çözümler yerine kökten çözümler üreterek sorunu bütünüyle ortadan kaldırma düşüncesindeyiz. Bu nedenle Erkenek İçme Suyu projesi Besni'nin uzun süre su ihtiyacını karşılayacaktır" dedi.

Siyasi yaklaşımların kendisini üzdüğünü dile getiren Emre, "Susuz kalan vatandaşlarımız mazeretimiz ne olursa olsun haklılar. Ancak acımasız eleştirilere maruz kaldık. Burada bizleri üzen ise olaya siyasi yaklaşılması. Diğer bir üzücü durum ise, bizi eleştiren bazı vatandaşlarımız bağ ve bahçelerine kaçak su çekmiş. Sonra da sosyal medyada bizleri eleştiri yağmuruna tutmuşlar.

Çünkü kesintinin uzun sürmesinin nedeni, aşırı sıcaklar sebebiyle aşırı su sarfiyatının olması. Mevcut şebeke de kaçaklar olması dolayısıyla bu sarfiyat daha da artmış oldu. Böylece su gözünden su pompalayan motopomplarımıza aşırı yük bindi ve 3 defa arıza yaptı. Arızalar burada tamir edilmediği için Gaziantep ve Şanlıurfa'da tamir edildiğinden her arızada 2-3 gün beklemek zorunda kaldık. Motopompların 3 defa arıza vereceğini öngöremedik. Çünkü daha önce böyle bir durum yaşanmamıştı. Şimdi 2 yeni güçlü dalgıç pompa aldık ve inşallah bundan sonra sıkıntı yaşamayız. Sonuç olarak; elimizde olmayan sebeplerden dolayı kısmi olarak su alamayan vatandaşlarımızdan özür diliyoruz. Anlayışları için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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