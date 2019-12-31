Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu Doç.Dr. Halil Tekiner ile Doç. Dr. Hacer Tokyürek'i Tebrik Etti

31.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:43

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Halil Tekiner ile Doç. Dr. Hacer Tokyürek'i "Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi" ödüllerine layık görülmelerinden dolayı kutlayarak "Erciyes Üniversitemiz artık bir dünya üniversitesi olup başarıları ve akademik çalışmaları ile ses getirmekte ve örnek gösterilmektedir. Bundan dolayı şehrimiz adına mutlu oluyor ve gurur duyuyoruz." dedi.



Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri sahiplerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'nin 'MAKAR-I ULEMA' şehri olarak bilindiğini bugün de bu vasfını bu başarılar ile koruduğunu ve bilimin merkezi olduğunu kanıtladığını söyledi.



Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Halil Tekiner ile Doç.Dr. Hacer Tokyürek ile Kayseri isminin bir kez daha başarısının gündeme geldiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, şahsında kendilerini kutladığını ve başarılı çalışmalarının devamını dilediğini kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA