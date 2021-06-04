Başkan Dölekli'ye muhtarlardan plaket
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Başkan Dölekli'ye muhtarlardan plaket

Başkan Dölekli'ye muhtarlardan plaket
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Pasinler'de mahalle muhtarları tarafından Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli'ye mahallelere yapmış olduğu hizmetten dolayı plaket takdim edildi.

Pasinler'de mahalle muhtarları tarafından Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli'ye mahallelere yapmış olduğu hizmetten dolayı plaket takdim edildi.

Pasinler Muhtarlar Derneği Başkanı Fehmi Kemaloğlu tarafından Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli'ye plaket verildi. Kemaloğlu, "Başkanımız Ahmet Dölekli beyefendi üç yıllık dönemi içerisinde bizlerin isteklerini hiçbir zaman geri çevirmeyip, mahallerimiz arasında yarışırcasına hizmet etmiştir. Bizlerde bugün başkanımızın yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine plaket takdim ettik. Allah kendisinden razı olsun. Bizleri hiçbir zaman geri çevirmeyip isteklerimizi yerine getirmiştir" dedi.

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ise, "Bugün yapmış olduğumuz hizmetlerin yerine ulaşmasını görmek bizleri mutlu etmiştir. Mahallerimize ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek için her daim beraber çalışmaktan onur duyduğumuz ilçemizin kadirşinas muhtarlarına çok teşekkür ederim. Pasinler'e hizmet etmekten hiçbir zaman usanmadan, yorulmadan çalışacağımızı herkesin bilmesini isterim. Bizler hizmet etmek için bu davaya hizmetkar olduk, olmaya da devam edeceğiz. Pasinler'in sorunlarını, kanayan yaralarına tek tek dokunmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ahmet Dölekli, Paşabey Mahalle Muhtarı Fezli Yağar tarafından Hayırsever İş adamı Gürkan Dölekli'ye ilçeye yardımları dolayısıyla takdim edilmek üzere gıyaben aldığı plaket için "Mahallerimizin banisi değerli mesai ve yol arkadaşlarımız olan muhtarlarımıza şahsım ve yeğenim Gürkan Dölekli namına çok teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Adnan Menderes İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Bergen Hülya Avşar Burak Özçivit
Spor Ali Koç Gervinho Ergin Ataman Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Dölekli'ye muhtarlardan plaket - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 18:31:12. #1.15#

title