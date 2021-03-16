Başkan Demirden doktorlara akşam yemeği
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Başkan Demirden doktorlara akşam yemeği

16.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:44
Başkan Demirden doktorlara akşam yemeği

Müstakil Sanayici ve İşadamları Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, 14 Mart Tıp Bayramı nedeni ile Oltu Devlet Hastanesinde görev yapan doktorlara ve idareci personele akşam yemeği verdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, 14 Mart Tıp Bayramı nedeni ile Oltu Devlet Hastanesinde görev yapan doktorlara ve idareci personele akşam yemeği verdi.

Başkan Fuat Demir Oltu Devlet Hastanesinde görev yapan 20 doktor ve idareci kadroyla Oltu Cafee Timee'de akşam yemeğinde bir araya geldiler. Yemekte hoş sohbetler yaşandı. Yemek sonrası Başkan Demir yemeğe katılan doktor ve idarecilere birer karanfil dağıttı. Demir, "Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutlarım" dedi. - ERZURUM

Başkan Demirden doktorlara akşam yemeği
Başkan Demirden doktorlara akşam yemeği
Başkan Demirden doktorlara akşam yemeği
Başkan Demirden doktorlara akşam yemeği
Başkan Demirden doktorlara akşam yemeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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