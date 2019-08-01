Başkan Demir, konser teklifini halka sordu

CHP'den Ardahan Belediye Başkanı seçilen, Türk Halk Müziği sanatçısı Faruk Demir, sahnelere dönmek için halktan onay istedi. Başkan Demir, "Ardahan halkı uygun görürse konserlere çıkar, kazandığım paraları da öğrencilere burs olarak dağıtırım" dedi.

Bodrum'un CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'i, önümüzdeki günlerde düzenleyecekleri bir etkinlikte sahne almaya davet etti. Demir, Başkan Aras'ın teklifini sosyal medya üzerinden Ardahan halkına sordu. Ardahan Belediyesi'nin sosyal medya hesabından, ayda bir konser davetlerine katılması konusunda anket düzenledi. Demir, anket sonuçlarına göre konserlere katılacak ve elde gedilen geliri oluşturulacak bir fonda toplayarak, öğrencilere burs olarak verecek. HALKA SEÇİM ÖNCESİ SÖZ VERMİŞTİM Başkan Faruk Demir, "Ardahan halkına belediye başkanlığı görevinden dolayı tek işimin Ardahan olacağı konusunda söz vermiştim. Bu teklifi ancak bu konserlerden alacağım parayı Ardahanlılara burs vermek kaydı ile kabul ederim. Bunu da Ardahan halkına danışmadan yapamam. Ardahan halkı uygun görürse konserlere çıkar, kazandığım paraları öğrencilere burs olarak dağıtırım" dedi. Başkan Demir, şunları ifade etti:

"Belediyemizde oluşturacağımız bir fon ile çıktığımız programlardan elde ettiğimiz paraları üniversite kazanan öğrencilerimize burs vermeyi planlıyoruz. Eğer Ardahan halkı derse, ayda bir konsere gidip aldığım parayla ihtiyaç sahibi herkese burs bağlayacağız. Bazı arkadaşlardan olumlu tepkiler aldık. 'Helal olsun, kendine kar sağlayacak bir işi Ardahanlı öğrencilere armağan ediyorsun ve bunu da referandumla yapıyorsun' diyerek, destek verdiler. Halk 'bu adam zaten sanatçı bu işi yapsın' derse yapacağız. Bunu kendim için asla yapmam. Ama böyle bir teklifi de geri çevirmek olmaz. 25 bin TL az para değil. Bir sezonda 4 konsere çıksak, 100 bin TL yapar. Böylelikle çok sayıda öğrencimiz burs sahibi olur."



Kaynak: DHA