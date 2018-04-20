Başkan Daştan Viyana'dan Döndü

Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan, bahar kermesi için gittiği Viyana'dan döndü.



Avusturya'nın başkenti Viyana'da Akdağmadenililer Yardımlaşma Derneğinin düzenlediği kermese katılan ve bir dizi ziyaretler sonrası Akdağmadeni'ne dönen Daştan, ziyaretiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Viyana'da Akdağmadenili hemşehrileriyle bir araya geldiğini aktaran Daştan, "Düzenlenen kermese, Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ve Avusturya'da yaşayan hemşehrilerimiz katıldı.

Bu tür etkinlikler birlik beraberliğin sağlanmasına ve hemşehrilerin birbirleriyle tanışıp kaynaşmasına vesile olduğu için bizler de bu tür organizasyonları önemsiyoruz." dedi.