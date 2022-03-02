Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çiftçilerle bir araya geldi

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha Mahallesi'nde çiftçilerle buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ile birlikte Yemliha Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya gelen Çolakbayrakdar, tek tek fikir ve görüşlerini dinledi.

Hükümetin politikaları ve Kocasinan Belediyesinin hizmetleriyle kırsal mahallelerin cazibe merkezi haline geldiğini ve kırsal mahallelerin değerine değer kattıklarını belirten Çolakbayrakdar, "Çiftçilerimizin daha fazla üretebilmesi ve ürün çeşitliliği için yoğun çaba sarf ediyoruz. Tarımsal üretimi, ziraatı ve hayvancılığı daha fazla artırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İlçemizde Yemliha bölgesi, en fazla tarım üretiminin yapıldığı yerdir. Bu çerçevede vatandaşlarımızın doğduğu topraklarda üreterek yaşaması için projeler geliştirip, destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Bölgesi'nin Kayseri'nin ziraat ve hayvancılık üretimi alanında yaklaşık yüzde 20'sini kapsadığını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Her zaman çiftçi kardeşlerime dile getirdiğim 'eğer siz buralarda ekmezseniz, dikmezseniz ve üretmezseniz, şehirdeki insanlar aç kalır.' Bu bölgelerde ne kadar çok ekim dikim ve tarımsal üretim olursa bir o kadar ülkenin kalkınmasına katkı olur. Siyez ve gacer buğdayı, tıbbı ve aromatik bitkiler, aspir ve organik tarım gibi projelerimizle çiftçilerimizi destekliyoruz. Çiftçi kardeşlerimizin üretmiş oldukları ürünler, şehrimiz ve ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Bundan dolayı yapılan üretimin, ne kadar değerli ve önemli olduğunu göstermektedir."