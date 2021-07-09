Başkan Çöl, belediye tahsis edilen eski cezaevi binasında inceleme yaptı
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Başkan Çöl, belediye tahsis edilen eski cezaevi binasında inceleme yaptı

Başkan Çöl, belediye tahsis edilen eski cezaevi binasında inceleme yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan eski cezaevi binasını ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan eski cezaevi binasını ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Şirinevler mahallesinde bulunan eski cezaevinde, birim müdürleriyle bir dizi incelemelerde bulundu. İncelemelerde Başkan Mustafa Çöl konuyla ilgili yetkililerden bilgi alarak yapılması düşünülen projeleri yerinde değerlendirdi.

Yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alanı kapsayan ve Sandıklı Belediyesine tahsis edilen yer ile ilgili çalışma yapılarak önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağının bilgisini veren Başkan Mustafa Çöl, mahalle sakinlerimizin istekleri ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bir karar vereceklerini, bu alanı en iyi şekilde değerlendireceklerini bildirdi. - AFYONKARAHİSAR

Başkan Çöl, belediye tahsis edilen eski cezaevi binasında inceleme yaptı
Başkan Çöl, belediye tahsis edilen eski cezaevi binasında inceleme yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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