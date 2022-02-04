Başkan Çiftçi: "Muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz" - Haberler
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Başkan Çiftçi: "Muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Çiftçi:

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, muhtarlarla sürekli istişare halinde ve her daim yanlarında olduklarını söyledi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, muhtarlarla sürekli istişare halinde ve her daim yanlarında olduklarını söyledi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Muhtarlar Derneği Başkanlığına yeniden seçilen Atatürk Mahallesi Muhtarı Hasan Özkoca ve muhtarlardan oluşan yönetimini makamında ağırladı. Yeniden dernek başkanlığına seçilen Hasan Özkoca ve yönetimini tebrik edip, başarı dileklerini ileten Başkan Çiftçi, Çayırova'ya birlikte hizmet ettikleri mahalle muhtarları ile göreve başladıkları günden bu yana koordinasyon ve iletişim halinde olduklarını söyledi. Çiftçi, "Çayırova'mızı muhtarlarımızla birlikte yönetiyoruz. Muhtarlarımızın görüş, öneri ve talepleri bizim için her zaman öncelikli ve önemlidir" dedi.

Çiftçi, muhtarların mahalleleri ile ilgili görüş, öneri, şikayet ve taleplerini dinledi, notlar aldı. - KOCAELİ

Başkan Çiftçi: Muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz

Başkan Çiftçi: Muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Bünyamin Çiftçi, Çiftçi, Yerel, Haber

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