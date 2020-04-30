Başkan Çatal, "Her gün 350 aileye iftar yemeği veriyoruz"

Taşköprü Belediyesi Aşevi, Ramazan ayından önce olduğu gibi Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmetlerini sürdürüyor.

Taşköprü Belediyesi Aşevi, Ramazan ayından önce olduğu gibi Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmetlerini sürdürüyor.

Aşevi hizmetleri noktasında özel ilgi gösteren Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'da çalışmaları takip ediyor. Başkan Çatal, aşevi hizmetinden yararlanan vatandaşları arayıp hem Ramazan-ı şeriflerini kutluyor hem de başka bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyor.

Çoğunluğu yaşlı olan vatandaşların zaman zaman Başkan Çatal'ın göstermiş olduğu bu ilgiden ve hatırşinaslığından dolayı duygulandığı gözlemlendi. Başkan Çatal, gerek ihtiyaç sahibi vatandaşların gerekse tüm Taşköprü halkının her zaman yanında olduklarını belirterek, hizmetlerinin artarak devam edeceğini kaydetti.

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir" diyen Başkan Çatal, "Bu hadis-i şerifi ile çıktığımız bu yolda bugün ihtiyaç sahibi 350 vatandaşımıza iftar yemeklerini ulaştırıyoruz. Ayrıca gün içerisinde oruç tutamayan yaşlı ve hasta olan 120 kişiye de 2 öğün yemeklerini ulaştırıyoruz" dedi.

Başkan Çatal, ayrıca aşevi üzerinden ihtiyaç sahiplerine katkılarını esirgemeyen hayırsever Taşköprü halkına da ayrıca teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA