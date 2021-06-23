Başkan Canpolat yerinde çözümler sağlıyor
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Başkan Canpolat yerinde çözümler sağlıyor

Başkan Canpolat yerinde çözümler sağlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini yerinde dinleyip, çözüme kavuşturuyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini yerinde dinleyip, çözüme kavuşturuyor.

Başkan Mehmet Canpolat, ihtiyaçları yerinde tespit etmek, talepleri de birinci ağızdan dinlemek amacıyla yürüttüğü esnaf ve vatandaş ziyaretlerini Atatürk Bulvarı ve Ali Şelli Parkı ile devam ettirdi. Şair Şevket Mahalle Muhtarı Ahmet Altun ile birlikte ilk olarak Ali Şelli Parkı'nda incelemelerde bulunan Başkan Canpolat, parktaki vatandaşlarla da sohbet etti. Daha sonra Atatürk Bulvarı'nda esnaf ve vatandaşlarla görüşen Başkan Canpolat, Haliliye Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili sohbet ederken, talepleri de not alıp, çözümü için ilgili müdürlüklere talimat verdi. Belediyenin yürüttüğü projelerle ilgili de istişarede bulunup, önerileri kaydeden Başkan Canpolat, Haliliye için durmadan yorulmadan çalıştıklarını söyledi.

Esnaf ve vatandaşlar, mahalle ziyaretlerinden dolayı Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür ederken, yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ŞANLIURFA

Başkan Canpolat yerinde çözümler sağlıyor
Başkan Canpolat yerinde çözümler sağlıyor
Başkan Canpolat yerinde çözümler sağlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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