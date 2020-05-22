Başkan Çalkaya'dan hem ziyaret hem hizmet Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkya, Ramazan Bayramı öncesinde tüm mahalle muhtarlarını ziyaret ederek hem bayramlarını kutladı hem de sorunları dinledi.

Her ay sonunda mahalle muhtarları ile koordinasyon toplantısı yapan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan bu ay ki toplantıyı muhtarların makamında gerçekleştirdi. Ramazan Bayramı nedeniyle Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Hakan Özsoy, Teleferik Mahallesi Muhtarı Necmi Geçim, Çetin Emeç Mahallesi Muhtarı Recep Pervanlar, Eğitim Mahallesi Muhtarı Sami Koçyiğit, Onur Mahallesi Muhtarı Hamit İhsan Tanes, Korutürk Mahallesi Muhtarı Birnur Aksoy Özsucu, İnciraltı Mahallesi Muhtarı Ali Osman Güler ve Bahçelerarası Muhtarı Erkan Mutlu'yu ziyaret eden Başkan Çalkaya, muhtarlar ile mahallenin sorunlarını konuştu.

Balçova'daki 8 mahalle muhtarını Halka birlikte hizmet ettiği mesai arkadaşları olarak gördüğünü ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Bu ay koronavirüs salgını nedeniyle muhtarlarımızla toplantı yapamadık. Ben, tüm muhtarlarımızın hem Ramazan Bayramını kutlamak hem de varsa sorunlarını dinlemek için ziyaret ettim. Balçova'da bu şekilde sorunları en kısa sürede çözüp vatandaşlarımızın yararına olan işler yapıyoruz. Bu vesile ile de hem muhtarlarımızın hem de Balçova Halkı'nın güzel ve sağlıklı bir bayram geçirmesini dilerim" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler