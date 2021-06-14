Başkan Büyükkılıç; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Erdöl'ü ağırladı
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Başkan Büyükkılıç; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Erdöl'ü ağırladı

Başkan Büyükkılıç; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Erdöl'ü ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ikinci tıp fakültesinin şehre kazandırılmasında yoğun bir görüşme trafiği yaşadığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve beraberindeki heyeti bu kez makamında ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ikinci tıp fakültesinin şehre kazandırılmasında yoğun bir görüşme trafiği yaşadığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve beraberindeki heyeti bu kez makamında ağırladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi kararının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmen onaylanmasının ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Rektör Erdöl'ü belediye binası girişinde karşılarken, ziyarette SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, SBÜ Genel Sekreter Yardımcısı Şeref Sarııpek ile Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de hazır bulundu. Başkan Büyükkılıç, şehre kazandırılan ikinci tıp fakültesi sürecinde gerek Ankara'da yüz yüze gerekse telefonla defalarca kez görüştüğü Rektör Prof. Dr. Erdöl ve beraberindeki heyetle birlikte tıp fakültesine ilişkin görüş alış verişinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Erdöl'e Kayseri'ye ikinci tıp fakültesi kazandırılması sürecinde verdiği destekten dolayı özellikle teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımıza, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımıza ve Sağlık Bilimleri Üniversitemizin kıymetli Rektörü Cevdet hocamıza, tabi süreci takip etmede Haseki bakanımıza, Taner bakanımıza, bütün milletvekillerimize teşekkür ederim. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Başkan Büyükkılıç, Rektör Erdöl'e KAYMEK kursiyerlerinin dokuduğu el dokuması halı hediye ederken, Erdöl de çerçeve içerisinde işlemeli Türk Bayrağı hediye etti. Ziyaretçilere medeniyetler beşiği Kayseri'nin kısa tanıtım videosunu izleten Büyükkılıç, ayrıca belediye fuaye alanındaki İran'ın İsfahan'dan Kayseri Erciyes'e uzanan Kerem ile Aslı'nın hüzünlü ve çok az bilinen sevda hikayesinin yer aldığı minyatür sergiyi de gezdirdi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Erdöl'ü ağırladı
Başkan Büyükkılıç; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Erdöl'ü ağırladı
Başkan Büyükkılıç; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Erdöl'ü ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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