Başkan Büyükkılıç, enerji çalıştayına katıldı
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Başkan Büyükkılıç, enerji çalıştayına katıldı

27.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:44
Başkan Büyükkılıç, enerji çalıştayına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TÜBİTAK MAM (Marmara Araştırma Merkezi) ve Türkiye Belediyeler Birliğinin düzenlediği enerji konulu çalıştaya katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TÜBİTAK MAM (Marmara Araştırma Merkezi) ve Türkiye Belediyeler Birliğinin düzenlediği enerji konulu çalıştaya katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KASKİ Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen çalıştayda KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından "Enerji Verimliliği" konusu hakkında sunum yapıldı.

Program sonrası değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, KASKİ'de kullanılan yerli ve milli teknolojileri inceleme ve geliştirme çalışmaları yapıldığını belirtti.

Her zaman destek olmaya hazır olduklarını aktaran Büyükkılıç, "Sizlere katkı sağlamaya hazırız. İyi niyetimizle bu millete layık olma yönünde gayret edersek, Allah bize sahip çıkar. 'İnsanların hayırlısı faydalı olandır' biz de faydalı olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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