Başkan Büyükgöz İstasyon sakinlerinin sorun ve isteklerini dinledi

29.09.2019 11:53

İstasyon Mahallesi sakinleriyle mahalle meclisinde bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bölgedeki parklanma sorununu ortadan kaldıracak otopark projesini hayat geçireceklerini söyledi.



İstasyon mahallesi sakinleriyle mahalle meclisinde bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşların problem ve isteklerini dinledii. İstasyon Bilim Sanat Merkezinde düzenlenen toplantıya Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Çelik, Yusuf Burkut, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı konuşmasında, "Her zaman ifade ederim. Bir yerin sorununu en iyi orayı kullanan kişiler bilir. Bizler mahalle muhtarlarımız ve teşkilatlarımızdan bilgi alıyoruz, fakat gözden kaçan şeyler olabilir. Bu sebeple mahalle meclisleri ve halk buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Biz sosyal belediyeciliğe öncelik vereceğiz. Ama teknik hizmetlerimiz de aksamadan aciliyet sırasına göre yerine getirilecek" dedi.



6 ay içerisinde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgi veren Başkan Büyükgöz, " Marmaray'ın gelmesiyle burada bir otopark sorunu olacağını sizlerle daha önce paylaşmıştım. Şimdi bunu yaşıyoruz ve çözümü için çalışmalarımızı başlattık. Bilim Sanat Merkezimizin ön tarafına yer altı otoparkı ya da başka bir boş alana otopark yapılacak. Ama bu sorunu muhakkak çözeceğiz" diye konuştu.



Başkan Büyükgöz daha sonra mahalle sakinlerinin sorularını bir bir cevaplandırdı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA