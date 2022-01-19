Başkan Büyükgöz, Arapçeşme'de projeleri anlattı

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Arapçeşme sakinleriyle mahalle meclisi toplantısında bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, projelere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Arapçeşme Mahallesi sakinleriyle mahalle meclisinde bir araya gelen Zinnur Büyükgöz, hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde mahalleye kazandırılan hizmetlere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Gebze'nin tüm mahallelerine kazandırılan hizmetlerin ve projelerin mahalle sakinlerinin taleplerine göre şekillendirildiğini vurgulayan Büyükgöz, "Bizim ilk günden beri şiar edindiğimiz Gönül Belediyeciliği anlayışımızın temelinde istişare var. Hayata geçirdiğimiz mahalle meclislerimiz bir manada, kadim geleneğimizden bize miras olan meşveret meclisi, yani danışma meclisleridir. Danışma ve istişare temelinde biz de sizlerle, mahallelerimizi ve ilçemizi güzelleştirmek adına yeni hizmetleri sizlere sorarak, danışarak ve fikir birliğine vararak uygulamaya koyuyoruz. Toplantımıza katılımınızdan dolayı siz kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükgöz, konuşmasının ardından vatandaşlardan gelen soruları da cevapladı. - KOCAELİ

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