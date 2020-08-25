Başkan Büyükakın, "Olaylara altı dakikanın altında müdahale ediyoruz"
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Başkan Büyükakın, "Olaylara altı dakikanın altında müdahale ediyoruz"

İzmit Bağçeşme yeni itfaiye müfreze binasını ziyaretinde bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, "Şehir içinde ortalama 6 dakikanın altında olaylara müdahale ediyoruz. Bu müdahale hızı çok önemli bir başarıdır" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükakın,
25.08.2020 12:40 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:44

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Bağçeşme yeni itfaiye müfreze binasında inceleme yaptı, itfaiye erleriyle bir araya geldi. Yangınlara ve olaylara daha kolay müdahale edilmesine katkı sunacak yeni müfreze ile Kocaeli İtfaiyesi'nin gücüne güç kattığını ziyaret sonrası dile getiren Başkan Büyükakın, olaylara ilk müdahalenin çok önemli olduğunu vurgulayarak İtfaiye çalışanlarına başarılar diledi. Kocaeli İtfaiyesi, "Türkiye'ye örnektir" hatırlatması da yapan Başkan Büyükakın, "Her türlü olaya daha hızlı müdahale edilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen her imkânı sağlıyoruz. Şehir içinde ortalama altı dakikanın altında olaylara müdahale ediyoruz. Bu müdahale hızı çok önemli bir başarıdır" ded

4 ARAÇ KAPASİTELİ KAPALI GARAJ

İzmit Bağçeşme Yeni İtfaiye Müfreze binasında her türlü ihtiyaç düşünülürken, 210 metrekarelik 4 araç kapasiteli kapalı garajın yanı sıra spor salonu, eğitim salonu ve tuvaletler yapıldığını da açıklayan Başkan Büyükakın, "Kocaeli İtfaiyesi olarak 491 personelimizle şehrimize hizmet veriyoruz. Şehir içinde ortalama 6 dakikanın altında olaylara müdahale ediyoruz. Bu müdahale hızı çok önemli bir başarıdır. Dünya standartlarının üzerinde bir başarıyı İtfaiye teşkilatımızla yakalıyoruz. Bu süreyi daha da kısaltmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Müfreze sayılarımızı şehrin belli bölgelerine yayarak daha hızlı oluyoruz. Kocaeli İtfaiyesi çok köklü bir teşkilattır. Ülkemizdeki diğer itfaiye teşkilatlarına eğitim vermektedir. Avrupa'daki İtfaiye teşkilatlarına işbirliği yapmakta ortak projeler yürütmektedir" ifadelerini sarf etti.

"KOCAELİ'DEKİ MÜFREZE SAYISI 18'E ÇIKTI"

İzmit Bağçeşme yeni itfaiye müfrezesi ile Kocaeli'deki müfreze sayısının 18'e çıktığını da dile getiren Başkan Tahir Büyükakın, "Ayrıca sekiz gönüllü itfaiye müfrezemiz de mevcuttur. Burada gönüllü itfaiyecilerimize de teşekkür ediyorum. Çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar" dedi. "Gerek şehirdeki yangın başta olmak üzere tüm olaylara ekiplerimiz ilk müdahaleleri yaparken komşu kentlerdeki yangınlara da destek oluyoruz" diyerek Kocaeli İtfaiyesi'nin potansiyeline dikkat çeken Başkan Büyükakın şunları söyledi:

FİLOMUZA BU YIL İÇERİSİNDE DÖRT ARAÇ DAHA İLAVE EDECEĞİZ

"Bu başarımızın daha da artması için araç filomuza bu yıl içerisinde dört araç daha ilave edeceğiz. Kırsal alanlardaki yangınlara da ulaşmada köylerimize itfaiye arazözleri bakıyor, muhtarlarımızla ve gönüllerimizle süreci yönetiyoruz. Sadece yangınlara değil her türlü kurtarma faaliyetleri, trafik kazaları ve can kurtarma gibi olaylara itfaiye teşkilatımız müdahale ediyor. İzmit Bağçeşme Müfreze binamız bu açıdan da ayrı bir öneme sahip. İtfaiye teşkilatımıza bugüne kadar verdiği hizmetler için bir kez daha teşekkür ediyorum."

BAŞKAN BÜYÜKAKIN TELSİZLE MÜFREZELERE BAŞARILAR DİLEDİ

Kocaeli'de 2019 verilerine göre 3 bin 790 kurtarma, 146 endüstriyel yangın, 886 yapısal yangın, 2 bin 227 diğer yangınlar ve 519 kazaya müdahale edildiği bilgisini de alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, telsizle diğer müfrezelere selam vererek başarı dileklerini iletti. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol ve İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara da Başkan Büyükakın'a eşlik etti.

Kaynak: Bültenler

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