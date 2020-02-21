Başkan Büyükakın,Cami cemaatiyle bir araya geldi

21.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:07

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze'de cami cemaatiyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze ilçesinin Osman Yılmaz Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Camii cemaatiyle buluştu. Gebze Belediye Başkan Zinnur Büyükgöz'ün de eşlik ettiği ziyaretlerde yerel, ulusal ve uluslararası konular ele alınırken, Mehmet Akif Ersoy Camii cemaatiyle buluşmasında "Milletimize yani sizlere hizmet etmek için varız. Millet olmazsa devlet olmaz. Bunu unutmadan, aklımızdan çıkarmadan çalışıyoruz" dedi.



Şeyh Edebali Hazretlerinin, Osman Gazi'yi ve onun şahsında da devlet sorumlularını istikametlendirecek olan hikmet dolu tavsiyeleriyle hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükakın, cami cemaatinin talep ve önerilerini de dinledi. Halkımızla her fırsatta bire bir irtibat kurmaya çalıştıklarını da dile getiren Büyükakın, "İşte bugün bunlardan bir tanesi daha yapıyoruz. Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Bey ile çok uyumlu çalışıyoruz. Hep birlikte sizlere hizmet ediyoruz. Bakınız birçok proje için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Hünkar Çayırı projemiz devam ediyor. İnşallah çok güzel bir eser ortaya çıkacak. Bir çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhunun yaşadığı bir alanı Gebze'ye ve kentimize kazandıracağız" diye konuştu.



Gebze'deki metro projesinden devir alınan askeri kışlada yapılacak çalışmalar hakkında cami cemaatine bilgi aktaran Başkan Büyükakın, "Toplu taşımadaki yaşanan eksiklikleri gidermek için de ekibimizle çalışıyoruz. Toplu taşımayı daha cazip hale getireceğiz. Ulaşım hareketliliğin içerisinde yer alan toplu taşımanın oranını artırmaya da çalışıyoruz. Trafik dolaşımında sıkıntılı olan yerlerde çalışmalar yapıyoruz. Hanibal Kavşağı'nda düzenleme yapacağız. Hal esnafımızın bizden yeni yer talepleri var. Yer çalışmaları konusunda çalışmamız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA