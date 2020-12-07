Başkan Büyükakın, "4 buçuk kilometrelik yolu 20 gün içinde tamamlayacağız"
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Başkan Büyükakın, "4 buçuk kilometrelik yolu 20 gün içinde tamamlayacağız"

07.12.2020 16:26 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:29
Başkan Büyükakın,

Başkan Büyükakın, "İzmit Çarşıbaşı Caddesi'nden başlayarak ağır tonajlı araçların yoğun bir şekilde kullandığı 4,5 kilometrelik yolu 20 gün içinde tamamlayacağız" açıklamasını yaptı.

Başkan Büyükakın, "İzmit Çarşıbaşı Caddesi'nden başlayarak ağır tonajlı araçların yoğun bir şekilde kullandığı 4,5 kilometrelik yolu 20 gün içinde tamamlayacağız" açıklamasını yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Çarşıbaşı Caddesi'nden başlayarak Durhasan, Kozluca, Balören, Sultaniye, Solaklar, Eseler ve Bayraktar gibi bölgedeki köylere güvenli, kolay ve konforlu ulaşımı sağlayacak 4 buçuk kilometrelik yolun asfaltlanma çalışmasının bitmesine son yirmi gün kaldığını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ile birlikte çalışmanın geldiği son durumu bir kez daha yerinde gören Başkan Büyükakın, "Altyapıda yenilemelerin yapıldığı, trafiğin yoğun ve ağır vasıta araçlarının sürekli hareket halinde olduğu bu güzergahta hızlı bir çalışma sürdürüyoruz. Normalde bir buçuk ayda tamamlanabilecek bir projeyi 20 gün içinde bitirmeye çalışıyoruz" dedi.

Çalışmaları hızlandırmak amacıyla hassasiyet göstereceklerini belirten Büyükakın, "Normalde 1,5 ayda tamamlanabilecek bir çalışmayı 20 günde tamamlamaya çalışıyoruz. Güzergahtaki iki kilometrelik kısım tamamlandı. Arkadaşlarımız kalan kısmı da tamamladıktan sonra tam olarak trafiğe açacaklar. Daha sonra da bordur ve kaldırım çalışmaları devam edecek. İnşallah Ocak ayının ortalarına doğru buradaki bütün çalışmalar tamamlanmış olacak" şeklinde konuştu.

Hava şartlarının el verdiği imkanlarda 20 güne kadar asfaltlama çalışmalarının tamamlanacağını söyleyen Büyükakın, "Üç ayrı noktada arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Tamamen trafiğe açılmasının ardından ağır vasıta araçların geçtiği bir yer olduğu için ikinci ve üçüncü asfalt serimleri de yapılacak. Bu biraz mevsim koşullarıyla bağlantılı olacak. Tonajın yüksek olması hasebiyle buradaki asfaltın daha uzun dayanabilmesi için burada farklı bir uygulama yapacağız" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Başkan Büyükakın, '4 buçuk kilometrelik yolu 20 gün içinde tamamlayacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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