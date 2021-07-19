Başkan Bıyık, vatandaşlarla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Bıyık, vatandaşlarla buluştu

Başkan Bıyık, vatandaşlarla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, arefe günü sahada vatandaşlarla bir araya geldi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, arefe günü sahada vatandaşlarla bir araya geldi. Güne şehitlik ziyaretiyle başlayan Muzaffer Bıyık, daha sonra Çınaraltı Meydanı'nda vatandaşlarla çay simit eşliğinde sohbet etti.

Kurban Bayramı öncesi arefe günü mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara çiçek dağıtan Bıyık, ardından Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ile birlikte şehitlik ziyareti gerçekleştirerek, şehitler için dua okudu. Kaymakam Kara ve Başkan Muzaffer Bıyık, daha sonra Darıcalı şehit Tahsin Sarıtosun'un ailesini ziyaret etti.

Çınaraltı'nda çay sohbeti

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, daha sonra Çınaraltı Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Kara ve Başkan Muzaffer Bıyık, çay simit eşliğinde vatandaşlarla sohbet edip bayramlarını kutladı. - KOCAELİ

Başkan Bıyık, vatandaşlarla buluştu
Başkan Bıyık, vatandaşlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
Muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Fahrettin Koca Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Hakan Sabancı Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Balotelli Mustafa Er Alper Yılmaz Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Bıyık, vatandaşlarla buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 15:19:53. #1.14#

title