Başkan Bıyık, "Milletimizle her zaman bir aradayız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Bıyık, "Milletimizle her zaman bir aradayız"

Başkan Bıyık, 'Milletimizle her zaman bir aradayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçede vatandaşlarla bir araya gelerek, "Her zaman milletimizle bir arada ve iç içeyiz" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçede vatandaşlarla bir araya gelerek, "Her zaman milletimizle bir arada ve iç içeyiz" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşları, mahalle muhtarlarını ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Zeybek ve Bıyık, beraberindeki heyet ile birlikte ilk olarak Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek, Başhekim Mustafa Güneş'ten hastane hakkında bilgi aldılar. Daha sonra Osmangazi, Kazım Karabekir ve Nenehatun mahallesi muhtarlarını da ziyaret eden Başkan Bıyık, mahallelerin sorunlarıyla ilgili istişarede bulundu.

Her zaman vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösterdiklerini ifade eden Darıca Belediye Başkan Muzaffer Bıyık, "Her zaman milletimizle bir arada ve iç içe olmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın önceliklerini önemsiyor ve sorunları çözmek için çalışıyoruz. Bundan sonra da milletimizle bir arada olmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Başkan Bıyık, 'Milletimizle her zaman bir aradayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Mesut Akusta Fahriye Evcen Seren Serengil
Spor Erol Bulut Arda Güler Arda Turan Ozan Tufan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Bıyık, "Milletimizle her zaman bir aradayız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 11:57:00. #1.15#

title