Başkan Biçer: "Bir insanı yaşatmak, bütün insanları yaşatmak gibi değerlidir"
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Başkan Biçer: "Bir insanı yaşatmak, bütün insanları yaşatmak gibi değerlidir"

16.03.2021 10:56 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:01
Başkan Biçer:

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanı Adil Biçer ilçe genelindeki tüm sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanı Adil Biçer ilçe genelindeki tüm sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Tıp Bayramı sebebiyle sağlık çalışanlarını kutlayıp, çiçek takdim etti.

Başkan Biçer, "Bir insanı yaşatmaya vesile olmak, bütün insanları yaşatmak gibi kıymetli ve değerli bir vazifedir. Sağlığımızı emanet ettiğimiz doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladık. Çiçek takdim ettik. Sağlık alanında milli mücadele verdiğimiz şu zor günlerde, büyük bir fedakarlıkla çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza gönülden şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Naci Çağlar, sağlık çalışanlarının her zaman yanında olan Başkan Biçer'e, ilçede görev yapan doktorlar ve sağlık personelleri adına teşekkür etti. - KÜTAHYA

Başkan Biçer: 'Bir insanı yaşatmak, bütün insanları yaşatmak gibi değerlidir'
Başkan Biçer: 'Bir insanı yaşatmak, bütün insanları yaşatmak gibi değerlidir'
Başkan Biçer: 'Bir insanı yaşatmak, bütün insanları yaşatmak gibi değerlidir'
Başkan Biçer: 'Bir insanı yaşatmak, bütün insanları yaşatmak gibi değerlidir'
Başkan Biçer: 'Bir insanı yaşatmak, bütün insanları yaşatmak gibi değerlidir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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